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Торговая война

Китай одобряет действия США по отмене дополнительных пошлин на китайские товары

Ранее в Вашингтоне заявили, что не собираются повышать пошлины до тех пор, пока переговоры с Пекином идут успешно

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Власти Китая одобряют изменения в торговой политике Соединенных Штатов, в соответствии с которой Вашингтон не будет дополнительно повышать пошлины на широкий перечень китайской продукции. Об этом сообщил в субботу комитет по фискальной политике Госсовета КНР.

"Мы обратили внимание на недавнее заявление канцелярии торгового представителя США о том, что пошлины на торговую продукцию из Китая не будут повышены и останутся на уровне 10%, - говорится в распространенном заявлении. - Китайская сторона одобряет подобные меры США".

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.

Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Теги
СШАКитайТорговая война
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