В модернизацию электросетей к Универсиаде в Красноярске вложили 5,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК. 2 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" направила 5,6 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса Красноярского края с цифровыми технологиями для XXIX Всемирной зимней Универсиады и объектов инфраструктуры города Красноярска, сообщил глава "Россетей" Владимир Ливинский на совещании в Красноярске в субботу.

"Группой "Россети" проведена глубокая модернизация сетевой инфраструктуры города Красноярска для обеспечения надежного и качественного электроснабжения объектов. Суммарные инвестиции проектов составили 5,6 млрд рублей. Только в повышение надежности инвестировано более 4 млрд рублей - это в 32 раза больше, чем было направлено за последние десятилетия", - сказал он.

Ливинский уточнил, что "во время реконструкции все объекты использовали цифровые технологии, передовое оборудование".

"В текущий момент мы можем в режиме онлайн полностью видеть данные объекты и проводить их энергомониторинг, управление ремонтными работами", - отметил генеральный директор компании.

Ранее сообщалось, что для обеспечения повышенных требований к надежности и безопасности электроснабжения объектов Универсиады разработаны карты-схемы усиленной эксплуатации, предусматривающие привлечение дополнительного персонала и техники, а также изменение режима работы персонала на период проведения Универсиады, в том числе организация постоянного дежурства оперативного персонала на центрах питания.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.