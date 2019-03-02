Доходы бюджета Ингушетии в 2019 году увеличены на 309 млн рублей

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали изменения в закон о бюджете республики на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение доходов на 309 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели и поддержали в окончательном чтении проект "О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". В окончательной редакции <...> предусмотрено увеличение доходов бюджета [в 2019 году] на 309 млн рублей", - говорится в сообщении.

Изменения были подготовлены в целях уточнения доходных источников бюджета, как по собственным доходам, так и по целевым межбюджетным трансфертам из федерального бюджета. "В результате утвержденный объем доходов республиканского бюджета на 2019 год составил 26,947 млрд рублей, расходов - 27,480 млрд рублей, дефицит бюджета сложился на уровне 533,3 млн рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета приняты остатки на счетах по учету средств бюджета в сумме 199,4 млн рублей и кредиты кредитных организаций в сумме 333,9 млн рублей", - уточняется в сообщении.

За счет дополнительных источников, возникших при увеличении доходов бюджета, учтены дополнительные ассигнования на осуществление ряда мероприятий, в том числе предоставление мер соцподдержки реабилитированных лиц и пострадавших от политических репрессий, предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам села, организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что бюджет Ингушетии на 2019 год был принят с дефицитом в 450 млн рублей. Доходы были утверждены в размере 26,6 млрд рублей, расходы - 26,9 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет республики на 2019 год социально ориентированный.