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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

"Россети" зафиксовали рост атак на серверы "МРСК Сибири" перед Универсиадой в Красноярске

Атаки начались в ночь с 28 февраля на 1 марта

КРАСНОЯРСК. 2 марта. /ТАСС/. "МРСК Сибири" (входит в группу "Россети") зафиксировала рост DDoS-атак на оборудование компании перед XXIX Всемирной зимней универсиадой в Красноярске, сообщил генеральный директор "МРСК Сибири" Виталий Иванов в ходе совещания в субботу.

"За последние двое суток мы отбили несколько миллионов атак на сайты и на серверы. Наши блоки, которые подготовлены к Универсиаде, по информационной безопасности отработали пока на отлично", - сказал он.

Иванов позднее пояснил главе Минэнерго Александру Новаку, что атаки начались в ночь с 28 февраля на 1 марта.

"Порядка 18 тыс. запросов каждые три минуты", - сказал представитель "МРСК Сибири".

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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