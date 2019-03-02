Россия в феврале увеличила экспорт нефти на 6,2%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в феврале 2019 года вырос по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 6,2% - до 20,5 млн т. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

С начала года экспорт вырос на 4,6% - до 42,56 млн т.

Экспорт в дальнее зарубежье в феврале вырос на 6,7% - до 19 млн т. Объем поставок российской нефти в ближнее зарубежье не изменился и составил 1,4 млн т. Транзит вырос на 9,6% - до 1,65 млн т.

На внутренний рынок в феврале поставлено 22,56 млн т нефти, что на 0,2% больше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок выросли на 1,6% - до 47,8 млн т.

Электроэнергия

Согласно отчету, выработка электроэнергии в России в январе-феврале 2019 года выросла на 1,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, до 200,8 млрд кВт/ч. Потребление электроэнергии в отчетном периоде увеличилось на 0,4%, до 197,1 млрд кВт/ч.

В феврале 2019 года потребление электроэнергии сократилось на 0,6% к аналогичному периоду годом ранее и составило 93,3 млрд кВт/ч. Выработка электроэнергии в России в прошедшем месяце увеличилась на 0,6%, до 95,1 млрд кВт/ч.

Производство тепловой энергии в феврале 2019 года сократилось на 29% по сравнению с февралем 2018 года, до 44,4 млн Гкал. С начала года этот показатель уменьшился на 22,2%, до 104 млн Гка.

Производство бензина

Производство бензина в РФ в феврале выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до 3,1 млн т, в январе-феврале рост составил 0,1% - до 6,5 млн т.

Дизельного топлива в январе - феврале произведено 13 млн т, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, топочного мазута - 8 млн т (снижение на 0,2%), прочих нефтепродуктов - 1,9 млн т (рост на 3,5%).

В целом, за январь-февраль переработка нефти в России выросла 1,5%, до 47 млн т, в феврале - на 1,2% - до 47 млн т.