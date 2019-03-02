Инвестиционный реестр российских моногородов создадут в 2019 году

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 2 марта, /ТАСС/. Единый инвестиционный реестр российских моногородов создадут до конца 2019 года. В него включат актуальную информацию обо всех 319 российских муниципалитетах, которые имеют соответствующий статус, сообщила ТАСС на Международном женском форуме в Новокузнецке глава Фонда моногородов Ирина Макиева, уточнив, что работа по созданию такого электронной банка данных будет вестись поэтапно.

"В первый этап войдут города, которые уже получили средства по программе Фонда, по ним мы все знаем, второй этап - это города, где есть территории опережающего развития, и третий этап - это все остальные моногорода, и мы должны в течение года взять все это "под ключ" <…> В этом году все 319 моногородов мы таким образом информационно охватим", - рассказала Макиева.

Она также добавила, что реестр будет создан в электронном виде и открыт для доступа всем потенциальным инвесторам для понимания на каких площадках и с какими ресурсными возможностями можно реализовать бизнес-проекты.

"Реестр будет в электронном виде, мы его разместим на сайте Моногорода.РФ, это наш новый домен, и постараемся обо всех площадках разместить не просто информацию с показателями, а вывести фотографии этих площадок, чтобы сразу было представление, потому что кто-то ищет промпарк с инфраструктурой, а кому-то нужен просто кусок земли, и он сам знает, что с этим делать", - сказала Макиева.