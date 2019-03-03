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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла наняла адвокатов, чтобы вернуть замороженные в Европе активы

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес отметила, что в первую очередь речь идет о золоте, которое было конфисковано в Банке Англии

ТАСС, 3 марта. Власти Венесуэлы запустили юридический процесс и наняли адвокатов, чтобы вернуть замороженные в Европе активы страны и золото, конфискованное Банком Англии. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в интервью телеканалу RT, опубликованном на сайте телеканала.

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"В случае Европы, где заморозили венесуэльские счета, мы уже начали конкретные юридические действия, наняли адвокатов для защиты наших интересов. Особенно это касается проблемы золота, которое было конфисковано в Банке Англии", - сказала Родригес.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства Николаса Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео. Они просили помочь "отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам".

Впоследствии стало известно и о том, что с просьбой не возвращать золото действующему правительству к главе Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратился лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В письме, направленном британским властям, он заявил, что правительство Мадуро намерено продать золото и использовать полученные денежные средства для усиления "репрессий против народа Венесуэлы".

В начале ноября 2018 года британская газета Times сообщала, что правительство Венесуэлы пытается получить золото от Банка Англии, однако тот отказывает в выдаче, требуя разъяснений того, как руководство латиноамериканской страны планирует распорядиться драгоценным металлом.

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