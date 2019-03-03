Венесуэла наняла адвокатов, чтобы вернуть замороженные в Европе активы

ТАСС, 3 марта. Власти Венесуэлы запустили юридический процесс и наняли адвокатов, чтобы вернуть замороженные в Европе активы страны и золото, конфискованное Банком Англии. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в интервью телеканалу RT , опубликованном на сайте телеканала.

"В случае Европы, где заморозили венесуэльские счета, мы уже начали конкретные юридические действия, наняли адвокатов для защиты наших интересов. Особенно это касается проблемы золота, которое было конфисковано в Банке Англии", - сказала Родригес.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства Николаса Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео. Они просили помочь "отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам".

Впоследствии стало известно и о том, что с просьбой не возвращать золото действующему правительству к главе Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратился лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В письме, направленном британским властям, он заявил, что правительство Мадуро намерено продать золото и использовать полученные денежные средства для усиления "репрессий против народа Венесуэлы".

В начале ноября 2018 года британская газета Times сообщала, что правительство Венесуэлы пытается получить золото от Банка Англии, однако тот отказывает в выдаче, требуя разъяснений того, как руководство латиноамериканской страны планирует распорядиться драгоценным металлом.