Премьер Индии открыл совместное предприятие с РФ по производству автоматов Калашникова

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в воскресенье совместное индийско-российское предприятие по производству автоматов Калашникова в округе Амети в северном штате Уттар-Прадеш. Церемонию транслировали индийские телеканалы.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начнет производство автоматов АК-203 на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory).

"Это один из ярких примеров сотрудничества в рамках кампании "Делай в Индии!" Совместное предприятие будет содействовать развитию потенциала вооруженных сил страны и укреплению национальной безопасности. Этот завод также создаст рабочие места в Амети и соседних округах", - приводится заявление премьера на его сайте. На мероприятии также было зачитано обращение президента России Владимира Путина.

В свою очередь директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что завод по производству автоматов АК-203 предполагает производство свыше 700 тыс. автоматов с поэтапной локализацией производства.

"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением", - сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что "проект предполагает создание свыше 700 тыс. автоматов с поэтапной полной локализацией производства". "Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки", - отметил глава ФСВТС.

По его словам, это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества.

В декабре замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин объявил, что в Индии может быть налажено производство автоматов Калашникова. Индийские СМИ тогда же уточняли, что речь идет об автоматах АК-203 на замену винтовок индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у военнослужащих.

Планируется, что новые автоматы Калашникова будут применяться индийскими армейскими частями, в том числе для борьбы с левыми экстремистами-маоистами. Индийская армия не раз заявляла, что нуждается в современном автоматическом оружии.