Медведев: для продления "Турецкого потока" через Болгарию нужны твердые гарантии ЕС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Решение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по данному маршруту. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Софию.

"Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока". Так что решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - сказал Медведев.

По словам Медведева, "вариант продления второй ветки "Турецкого потока" на Болгарию, Сербию и Венгрию сейчас прорабатывается". "Но окончательное решение зависит не только от нас. Выбор между различными вариантами продолжения "Турецкого потока" во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что, в свою очередь, зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Медведев в связи с этим отметил, что видит движение Болгарии в этом направлении - принятие "Булгартрансгазом" окончательного инвестиционного решения о реализации проекта развития и расширения газотранспортной системы, а также успешное завершение сбора заявок на бронирование будущих газотранспортных мощностей. "Дорога для начала строительных работ открыта. Но для такого большого и дорогостоящего проекта, как газопровод, необходимы дополнительные гарантии", - подчеркнул глава российского кабмина.

Он в целом выразил уверенность, что строительство еще одного газового коридора будет способствовать дальнейшему укреплению энергобезопасности в Европе. "Учитывая курс на либерализацию газового рынка, можно будет более гибко использовать имеющуюся инфраструктуру в зависимости от обязательств, конъюнктуры, стоимости транспортировки и других рыночных факторов", - отметил премьер-министр РФ.

В свою очередь, первый замглавы аппарата кабмина РФ Сергей Приходько отметил, что вопрос получения гарантий от ЕС при рассмотрении варианта прокладки второй нитки "Турецкого потока" с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене касается не только Болгарии. "При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии. Полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза твердые гарантии, что планы по сооружению второй нитки "Турецкого потока" не будут нарушены политически мотивированным решением Брюсселя", - сказал Приходько журналистам в преддверии визита премьер-министра РФ в Болгарию.

От "Южного" к "Турецкому"

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода "Южный поток", который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варна, а дальше в Италию и Австрию, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Южный поток" будет заменен трубопроводом через Турцию, получившим название "Турецкий поток".

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы, а в качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.