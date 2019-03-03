Кабмин: первый шаг для отмены взаимных ограничений РФ и ЕС должен сделать Брюссель

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу, но именно ЕС должен сделать первый шаг для отмены взаимных ограничений. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Софию премьер-министра России Дмитрий Медведева.

"Раскрученная Брюсселем санкционная спираль не выгодна ни России, ни Евросоюзу. Необходимо вести дело к отмене взаимных ограничений, однако первый шаг в этом направлении должен сделать тот, кто "заварил всю эту кашу", то есть Евросоюз", - подчеркнул Приходько.

По его словам, санкционная линия Брюсселя остается одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих полноценному сотрудничеству между Россией и государствами ЕС, в том числе в торгово-экономической сфере. Отвечая на вопрос о размере ущерба от санкций для разных европейских стран, Приходько отметил, что существуют различные оценки.

"Очевидно, что без санкций европейский бизнес мог бы зарабатывать на российском рынке намного больше", - сказал представитель кабмина РФ. Он при этом уверен, что "дело не только в цифрах", но и в том, что было серьезно подорвано взаимное доверие, над формированием которого стороны "долго и упорно трудились и восстановить которое будет весьма непросто".