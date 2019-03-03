Росатом готов достроить АЭС "Белене" в Болгарии в сжатые сроки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова наравне с другими претендентами участвовать в конкурсе на возобновление строительства атомной станции "Белене" в Болгарии и способна завершить возведение этого объекта в сжатые сроки. Об этом журналистам заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Софию премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Сегодня видим конструктивный настрой нынешнего болгарского правительства, намеренного дать рестарт сооружению АЭС "Белене". Российская компания готова наравне с другими компаниями участвовать в конкурсных процедурах", - сказал Приходько. По его словам, у России "лучшие реакторы в мире, отвечающие высшим - постфукусимским - требованиям безопасности", а Росатом является лидером по строящимся атомным блокам.

"Основное технологическое оборудование ядерного острова АЭС уже произведено и находится в Болгарии. Российскими специалистами выполнен большой объем работ по проектированию и лицензированию. Все это говорит в пользу того, что Росатом способен обеспечить достройку станции в сжатые сроки и выступить в качестве партнера на всем жизненном цикле АЭС", - подчеркнул представитель кабмина РФ. Он заключил, что, "как только в Софии будут приняты необходимые решения, можно будет приступить к предметным консультациям, в том числе относительно финансово- экономической модели проекта и возможных форм его поддержки".

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру. Главные требования, при соблюдении которых реализация проекта может быть продолжена, - обеспечение строительства на рыночных условиях, без государственных гарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. При этом стоимость строительства станции не должна превысить 10 млрд евро, а срок ее введения в эксплуатацию - 10 лет.