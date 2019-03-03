Туроператоры разработали пакетные туры на Камчатку для туристов из Южной Кореи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Южнокорейские туроператоры разработали пакетные туры на Камчатку для жителей Южной Кореи. Первые гости посетят полуостров в июне, сообщили журналистам в понедельник в Корпорации развития Камчатского края.

"С июня по октябрь группы южнокорейских туристов каждую среду, четверг и пятницу будут доставлять на Камчатку рейсами из Владивостока. Трехдневное посещение Камчатки включено в пакет путешествий на российский Дальний Восток. Программы знакомства зарубежных гостей с регионом предусматривают морские прогулки, восхождение на вулканы, посещение памятников природы", - сказали в Корпорации.

Там добавили, что с камчатскими туроператорами и отельерами проведена большая договорная работа, заключены соответствующие соглашения, что позволило сверстать программы пребывания зарубежных гостей на полуострове с точностью до часа. Интерес к Камчатке за рубежом, как к уникальному уголку природы, постоянно возрастает, поэтому на очереди организация южнокорейской стороной туристических поездок на полуостров и в зимний период.

"Несколько южнокорейских компаний занялись организацией пакетных туров на полуостров. Не стану прогнозировать, какое количество гостей из этой страны посетит Камчатку предстоящим летом, но уже ясно, что прошлогодние показатели окажутся значительно превышены", - отметил глава Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин.