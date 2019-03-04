СМИ: первый прямой авиарейс соединил Москву и китайский город Шицзячжуан

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Первый прямой пассажирский авиарейс соединил столицу России с городом Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй, Северный Китай). Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, рейс обслуживает российская авиакомпания Ikar Airlines, перелет будет осуществляться каждое воскресенье.

В репортаже отмечается, что новый маршрут позволит улучшить авиасообщение между провинцией и странами-участницами инициативы "Один пояс, один путь". Более того, открытие направления будет также содействовать развитию культурного и экономического взаимодействия Шицзячжуана и российской столицы.

Россия является одним из наиболее популярных направлений среди туристов из КНР. Согласно официальным данным, в прошлом году только в Москве побывало порядка 2 млн жителей Китая.