Более 2 тыс. тонн пшеницы из России доставили в КНДР в качестве гуманитарной помощи

ПХЕНЬЯН, 4 марта. /ТАСС/. Судно с гуманитарной помощью из России, на борту которого находилось более 2 тыс. тонн пшеницы, прибыло в порт Чхонджин в КНДР в минувшие выходные. Об этом сообщило в Facebook в понедельник посольство РФ в Пхеньяне.

"В минувшие выходные сотрудники генерального консульства России в Чхонджине посетили городской порт, где состоялась церемония приема гуманитарной помощи из Российской Федерации. Генеральный консул Юрий Бочкарев осмотрел груз (2092 тонны пшеницы), после чего поднялся на борт судна "Ынбон-2" и пообщался с капитаном и экипажем", - говорится в сообщении.

Во время разгрузки зерна в порту присутствовали сотрудник пхеньянского филиала международной организации Всемирная продовольственная программа (World Food Programme), по линии которой помощь доставлена в КНДР, и представитель управления внешних связей народного комитета провинции Северная Хамгён. Как сообщает российская дипмиссия в КНДР, в Чхонджине выгружена лишь половина гуманитарного груза, оставшаяся его часть отправлена в город Хыннам.

По информации посольства, российское зерно пойдет на изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин.