Проект по строительству ТЭЦ-2 в Улан-Удэ включен в Стратегию развития Бурятии до 2035 года

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Проект по строительству ТЭЦ-2 в Улан-Удэ включен в Стратегию социально-экономического развития Бурятии до 2035 года. Об этом ТАСС сообщили в минэкономики региона.

Большую часть Улан-Удэ теплом снабжает ТЭЦ-1, не имеющая резерва тепловой мощности. Износ ее основного оборудования превышает 70%. ТЭЦ-2 начали проектировать и строить в 1980-х годах. В 1991 году был введен в эксплуатацию первый паровой котел, однако из-за развала СССР строительство не было завершено, станция функционирует в режиме котельной и обеспечивает 30% от общего централизованного теплоснабжения Улан-Удэ.

"В разработанную и принятую республиканским законом Стратегию социально-экономического развития Бурятии до 2035 года вошел проект по строительству в Улан-Удэ ТЭЦ-2", - сообщили в министерстве.

Стоимость проекта - 33 млрд рублей, он предполагает ввод двух турбин и четырех котлов. Реализация программы, по данным министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, позволит закрыть около 50 локальных котельных и снизить вредные выбросы в атмосферу в 45 раз. Для ТЭЦ-2 есть вся необходимая инфраструктура: площадка под строительство, соответствующая требованиям технологического процесса, инженерные и транспортные сети.

Как пояснили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, Улан-Удэ - единственный несбалансированный по электрической мощности город в Сибири и на Дальнем Востоке с населением более 100 тыс. человек из-за высокого износа генерирующего оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1.