Рабочая группа Госсовета по энергетике проанализирует успешный опыт регионов

КЕМЕРОВО, 4 марта /ТАСС/. Положительные практики регионов в сфере энергетики обобщат на заседании профильной рабочей группы "Энергетика" Госсовета, которую возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Планируется, что это заседание состоится в конце марта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Важнейшей составляющей деятельности рабочей группы по направлению "Энергетика" является подготовка материалов для Госсовета. Предполагается анализ положительной практики регионов, на основе которого будут вырабатывать рекомендации рабочей группы <...> Сформирован состав рабочей группы, первое ее заседание состоится в конце марта", - проинформировали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС, не уточнив, какие именно региональные практики будут использоваться.

Также сообщается, что, как руководитель рабочей группы, Цивилев намерен сконцентрироваться на выполнении поручений президента РФ, сформулированных по итогам работы Комиссии по вопросам развитии стратегии топливо-энергетического комплекса и экологической безопасности, ее заседание прошло в августе прошлого года.