"Ъ": глава ФАС выступил против покупки ГТЛК операторских активов группы ИСТ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев выступил против покупки Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) операторских активов у группы ИСТ и близких к ней менеджеров, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ". Как стало известно изданию, Артемьев в конце февраля направил главе Минтранса Евгению Дитриху соответствующее письмо.

"Глава ФАС выступил против консолидации железнодорожного парка у Государственной транспортной лизинговой компании, - отмечается в публикации. - Он считает, что вес госсектора в оперировании повышаться не должен, а подобные сделки в сегменте тяжеловесного парка, льготы для которого могут быть отменены, тем более нежелательны, поскольку вероятные убытки перейдут на государство".

При этом в ФАС ходатайство о согласовании покупки активов группы ИСТ не поступало, указал в письме Артемьев - о возможной сделке ему стало известно из СМИ.

В ноябре 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщала о планах ГТЛК приобрести двух операторов - Brunswick Rail и Первой тяжеловесной компании - за 20 млрд рублей и 70 млрд рублей соответственно. К февралю контроль над ПТК перешел структурам, напрямую связанным с группой ИСТ и дружественным ей.