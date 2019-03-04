"Ъ": Минтранс предлагает ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подготовило проект дорожной карты по введению в городах зон, в которые запрещается въезжать транспортным средствам с низким экологическим классом. Пока проект будет реализовываться только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом Минтранса.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 23 января поручил правительствам Москвы и Санкт-Петербурга совместно с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта проработать и представить проект создания зон, запрещающих въезд для транспорта низких экологических классов в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно дорожной карте, пишет "Коммерсантъ", МВД и Минтранс к октябрю разработают поправки в КоАП, в соответствии с которыми будет введен штраф за проезд под знаком, обозначающим экологически чистую зону. Указатель был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся: цифра на нем означает экологический класс двигателя автомобилей ("Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", "Евро-4" и так далее), которым можно проезжать. Сейчас действующий штраф составляет 500 рублей, однако в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы "Коммерсанту" рассказали, что "на первом этапе должны рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах". В свою очередь, источник в администрации Санкт-Петербурга заявил изданию, что "пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы".

Еще один пункт плана касается машин, в документах к которым нет данных об экологическом классе. Эти сведения начали записывать в паспорта транспортного средства (ПТС) в 2008-2011 годах. По данным "Коммерсанта", в России зарегистрировано более 20 млн машин возрастом старше десяти лет (около 30% всего автопарка), которые, вероятно, не имеют экологического класса. "Непонятно, как быть, если такой автомобиль проедет под камерой в чистую зону. Минпромторг должен будет к октябрю разработать "упрощенный порядок" присвоения класса для старых машин", - сообщает издание.

Ранее МВД России поддержало инициативу Совета по правам человека (СПЧ) о делении Москвы на так называемые еврозоны для ограничения передвижения неэкологичных автомобилей. Правительство Москвы также поддержало эту инициативу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в письме в адрес СПЧ, что власти столицы готовы оказать содействие по введению зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов.