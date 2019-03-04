Глава Peugeot-Citroen: европейские эко-нормы толкают автопроизводителей в сторону Азии

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Глава французского автоконцерна PSA Peugeot-Citroen Карлос Таварес назвал ужесточение требований о снижении токсичности автомобильных выхлопов в Евросоюзе "диктатом" Европарламента (ЕП), отметив, что вынужденная электрификация автопарка лишь перенаправит денежные потоки в карманы азиатских производителей комплектующих. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник газетой Le Figaro.

"Несмотря на насилие с большой буквы "Н", которому подвергли автопроизводителей, я нисколько не сомневаюсь, что мы достигнем назначенных нам целей, - сказал он. - Решение ЕП от 2 октября 2018 года - это диктат, который заставляет сократить выбросы на 40%, хотя производители спорили об ужесточении норм на 20%". <...> У нас есть сроки: 2020, 2025, 2030 годы. К этому времени, если компании не продадут достаточно электромобилей, их уничтожат штрафами".

Таварес, который также является главой Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), заметил, что пока Брюссель размышляет над правилами конкуренции внутри ЕС, прагматичным главам автокомпаний приходится заранее закупать в больших объемах аккумуляторные батареи из Китая. "Азиатские поставщики встречают нас с широкой улыбкой,... они рады этому ограничению, которое давит на нас и позволяет им устанавливать цену", - пояснил он. По словам главы PSA Peugeot-Citroen, существует перспектива, что "40% стоимости автомобилей будет экспортировано в Азию".

В ближайшие годы Франция и Германия планируют создать крупное совместное предприятие по выпуску батарей для электромобилей, оно будет открыто и для участия других стран ЕС, а также частных компаний. Стоимость проекта составит €1,7 млрд, из которых €1 млрд на себя берет Германия, а €700 млн - Франция. Таварес, однако, отметил, что пока не спешит присоединяться к нему. "Необходимый начальный капитал колоссален", - пояснил он, добавив, что немецкий гигант Bosch и другие крупные игроки также пока не считают проект рентабельным.

Будущее электротяги

При этом Таварес заявил, что не считает переход на электротягу бесполезным. "Нужно смотреть на 360 градусов, нужно стратегическое управление, - пояснил он. - У конструкторов есть производственные мощности, но нужно думать о том, как генерировать правильную электроэнергию, которая будет приводить машины в движение, об углеродном следе от производства и переработки батарей, об условиях добычи редкоземельных металлов, которые в них содержатся, о €414 млрд налоговых поступлений от продажи горючего в Европе...". Кроме того, он напомнил, что в свете повышенных затрат на производство и снижения налоговых сборов под угрозой окажутся 13 млн работников, задействованных в отрасли.

"Я не хочу, чтобы через 20 лет мои внуки сказали мне: "Дедушка, когда вы решили сделать все полностью электрическим, вы не все как следует предусмотрели", - поделился он. Подводя черту под размышлениями об отношениях между властями и автопроизводителями, Таварес выразил надежду на то, что рано или поздно атмосфера взаимного недоверия исчезнет, и вопрос экологических норм будет рассмотрен в профессиональном и научном ключе.