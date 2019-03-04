В Минске заявили, что ждут от Москвы предложений по направлениям для углубления интеграции

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Белорусская сторона ждет от российских коллег предложения по концептуальным направлениям для углубления интеграции. Об этом заявил в понедельник журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, отвечая на вопрос ТАСС.

"От российских коллег мы пока не получили никакой информации по итогам сочинской встречи [президентов Белоруссии и России], мы ждем, - сказал он. - Российская сторона сказала, что планирует отсеять те направления, которые согласованы, по ним все понятно, и выделить семь-восемь концептуальных, по которым, они считают, нужно двигаться более углубленно в рамках интеграции". По его словам, "по каким направлениям, в какой форме - пока не понятно". "Их пока не присылали", - сказал Крутой.

Министр предположил, что с учетом напряженного графика у президента РФ у членов российской части межправительственной группы по развитию интеграции еще не было возможности детально обсудить эти вопросы. По его словам, члены рабочей группы с российской стороны уже сформировали "пакет материалов, по которым нет разногласий, то, что сделано в рамках интеграции отраслевого уровня".

В настоящее время Минск и Москва ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре прошлого года, в этом году - одну 13-15 февраля в Сочи. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.