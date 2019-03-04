В Петербурге дирекция Минкультуры обжаловала решение суда по имуществу БДТ при реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная Министерству культуры РФ, обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о поставках имущества и устранении недостатков при его передаче в Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ), где дирекция проводила реставрацию. Об этом сообщается в материалах суда.

"Апелляционная жалоба подана на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 января 2019 от ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", - говорится в материалах арбитража Петербурга.

29 января суд вынес решение в пользу БДТ, который требовал от дирекции допоставить имущество, которое должно было быть передано театру в рамках реставрации. Как отмечается в материалах дела, в театре в прошлом году проводилась инвентаризация по поручению министра культуры РФ, согласно которой учреждению культуры не было официально передано имущество на сумму 3,9 млрд рублей, и оно оставалось на балансе дирекции. Суд установил, что дирекция составила часть инвентаризационных ведомостей с ошибками, поэтому театр не может принять на баланс имущество.

Кроме того, по недопоставке имущества проводила проверку прокуратура Петербурга, которая также обязала дирекцию устранить недостатки. В исковых требованиях театра отмечалось, что затягивание процесса передачи имущества мешает работе учреждения культуры.

БДТ имени Товстоногова размещается в нынешнем здании на набережной реки Фонтанки в исторической части Петербурга с 1920 года, в 2014 году завершилась масштабная реконструкция здания, которая послужила поводом для судебных разбирательств. В администрации учреждения культуры заявляли, что после некачественной реставрации, в здании происходят протечки крыши и затопление подвалов. Театр подал иск в суд и добился от дирекции устранить недостатки при реставрации.

Дирекция, в свою очередь, подавала в Арбитражный суд иск с требованием, чтобы театр принял все работы и оборудование в полном объеме, однако производство по иску было приостановлено до вынесения решений по ответным искам театра.