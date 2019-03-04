Эксперты оценили потери российских нефтяников от продажи топлива на внутреннем рынке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Потери российских НПЗ от продажи топлива на внутреннем рынке в условиях более выгодной экспортной альтернативы в январе - феврале этого года могли составить 55 млрд рублей. Такую оценку ТАСС привел главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

"В январе - феврале цены внутреннего рынка на моторные топлива были ниже цен экспортного паритета, из-за чего переработчики потеряли около 55 млрд рублей. за два месяца", - считает он.

При этом совокупные выплаты компаниям по демпферу за тот же период составят около 11,1 млрд рублей. Таким образом демпфирующий механизм в рамках налогового маневра компенсирует нефтяникам только 20% убытков, хотя при установлении его параметров предполагались компенсации в размере 60%, говорит Ежов.

Демпфер работает для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой, также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу компенсируют 3 тыс. рублей на 1 т перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Тем не менее с начала 2019 года сложилась ситуация, когда по демфирующему механизму нефтяники в определенные периоды вместо компенсации наоборот вынуждены были платить государству. Это произошло из-за низкой разницы между ценой продажи нефти и нефтепродуктов в Европе, что является одной из составляющих формулы демпфера.

Сами нефтяники уже высказывали предложения скорректировать работу механизма. Так, глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что считает негативным влияние демпфирущего механизма, так как он стимулирует компании производить меньше товарного бензина. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус говорил ТАСС, что серия совещаний по рынку топлива с компаниями запланирована на ближайшее время.