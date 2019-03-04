На Украине опасаются полного прекращения транзита российского газа

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украина может полностью лишиться транзита российского природного газа после запуска обходных газопроводов, однако у страны есть шанс избежать этого, если Киев частично передаст контроль над своей газотранспортной системой (ГТС) западным партнерам. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире украинского "5 канала" .

"Нам нужно привлечь западные компании к управлению ГТС и поделиться с ними доходами и прибылями в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, в обмен на энергоэффективность", - сказал он. Коболев считает, что существуют высокие риски того, что транзит будет полностью прекращен после запуска газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Мы потеряем весь транзит. Весь. Потому что есть еще и "Турецкий поток", который построят с высокой вероятностью и запустят как раз до конца 2019 года, он в принципе может забрать 30 с чем-то миллиардов кубометров [существующего транзита через Украину]", - сказал глава компании. Он отметил, что "Северный поток - 2" может "забрать" до 55 млрд кубометров транзита, а в сумме с "Турецким потоком" это будет "близко к текущему объему транзита по территории Украины".

"У "Газпрома" очень большое лобби, оно очень активно работает, чтобы этот проект состоялся", - сказал Коболев, добавив, что у РФ есть ресурс и что она "играет стратегически".

15 февраля глава "Нафтогаза" заявил, что Украина должна в течение двух месяцев определиться с передачей контроля над ГТС под внешнее управление, чтобы иметь перспективы сохранение транзита газа после 2019 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".