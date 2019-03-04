Минсельхоз: Россия может увеличить производство сыра в 2019 году на 5%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия по итогам 2019 года может увеличить производство сыра на 3-5% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В 2018 году промышленное производство сыра в России выросло на 2,5% по сравнению с 2017 годом, до 472,6 тыс. т. Кроме того, на 5,3% возросло производство сырных продуктов, до 193,5 тыс. т, сообщили в министерстве.

"Положительная тенденция продолжилась и в текущем году. Так, объем промышленного производства сыра в январе составил 37,2 тыс. т, что на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом, по экспертной оценке, по итогам 2019 года производство сыров и сырных продуктов может увеличиться на 3-5% и составить 685-700 тыс. т", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Рост производства сыра будет способствовать увеличению экспорта этой продукции, считают в министерстве. Согласно предварительным данным, в прошлом году Россия экспортировала 24,8 тыс. т этой продукции на сумму $68,3 млн, что составило порядка 28% экспорта всей молочной продукции за отчетный период. Основными рынками сбыта российского сыра сейчас являются страны СНГ: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия и Азербайджан. В дальнейшем планируется расширять поставки и в страны дальнего зарубежья, в частности, в Китай.