Корейский инвестор вложит 165 млн рублей в туристский объект в ОЭЗ "Байкальская гавань"

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Новый резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" построит за 156 млн рублей в Бурятии визитно-досуговый центр с гостевыми домами премиум-класса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АО "Особая экономическая зона "Байкальская гавань".

"Компания "Байкал Скай" стала новым резидентом ОЭЗ "Байкальская гавань". С ней подписано соглашение о строительстве на участке "Турка" визитно-досугового центра общей площадью около 1,7 тыс. кв. м с туристско-информационным центром, выставочной площадкой, рестораном, мини-гостиницей и гостевыми домами премиум-класса, построенными по инновационной технологии. Инвестор - предприниматель из Республики Корея", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован на площади более 1 га. Общий заявленный объем инвестиций - 165 млн рублей. "Инвестор имеет опыт строительства турбаз в тематических парках в Южной Корее и ведет их техническое обслуживание. Кроме того, компания работает на рынке телекоммуникаций нескольких стран и намерена оснастить комплекс системами "умный дом", - отметили в пресс-службе.

По словам гендиректора ОЭЗ "Байкальской гавани" Алексея Тогошиева, участки "Турка" и "Пески" сейчас обеспечены всей инженерной инфраструктурой и готовы к строительству.

В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. В 2018 году правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами (на конец 2017 года их было 12) из-за невыполнения ими условий инвестиционных соглашений и начало поиск новых инвесторов, готовых зайти в ОЭЗ на берегу Байкала. В сентябре 2018 года первым резидентом "обновленной" ОЭЗ стала местная компания "Солнечный берег", которая построит до 2021 года гостиничный комплекс стоимостью более 500 млн рублей.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2018 года власти Бурятии подали заявку на расширение ОЭЗ на гору Мамай в Кабанском районе республики.