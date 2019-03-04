Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустила в России мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, воспользоваться которым смогут обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Этот сервис пока доступен клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк в Крыму), банка "Центр-инвест", СМП Банка, банка "Россия", УБРиР, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Об этом говорится пресс-релизе платежной системы.

При этом в сообщении отмечается, что в настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для бесконтактной оплаты картами "Мир", и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

Как отметил генеральный директор Национальный системы платежных карт (оператор национальной платежной карты "Мир") Владимир Комлев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы, в 2018 году число операций с помощью телефона увеличилось в три раза, и теперь россияне смогут оценить подобный отечественный сервис.

"Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами - за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона", - прокомментировал он.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 году. Из-за них 21 марта 2014 году две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 года было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

В январе 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что эмиссия карт "Мир" достигла примерно 53 млн карт.