Власти Дагестана прорабатывают запуск скоростного поезда Махачкала - Баку в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают в 2019 году начать организацию скоростного пассажирского сообщения по маршруту Махачкала - Дербент - Баку. Об этом в понедельник заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов на расширенной коллегии министерства в Махачкале с участием главы республики Владимира Васильева.

"В рамках Международного инвестиционного форума 2019 в Сочи подписано соглашение между Республикой Дагестан и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. На 2019 год и ближайшую перспективу планируется масштабная реконструкция Махачкалинского вокзала (до 1 млрд руб.), продолжится обновление вагонного парка пригородного сообщения и поездов дальнего следования, организация пассажирских перевозок по маршруту Дербент - Махачкала - Минеральные Воды - Кисловодск, а также скоростного пассажирского сообщения по маршруту Махачкала - Дербент - Баку, с оформлением таможенного досмотра в пункте отправления", - сказал министр.

Гаджимурадов также отметил, что в 2018 году объем перевозки пассажиров увеличен почти на 20% по сравнению с 2017 годом, а объем перевозки грузов - на 6%. Кроме того, по его словам, частично обновлен вагонный парк пригородного сообщения. Так, из пяти составов обновлено три состава, а в поездах дальнего следования заменено 18 плацкартных и 30 купейных вагонов.

Вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала - Баку рассматривался властями Дагестана и РЖД в начале апреля 2018 года. В конце октября 2018 года Васильев сообщил, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение. Кроме того, ранее сообщалось, что между Махачкалой и Баку планируется запустить прямой авиарейс.