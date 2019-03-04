"Траст" готовит план реструктуризации долгов Utair

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк "Траст", являющийся крупнейшим кредитором по 7-лентнему кредиту авиакомпании Utair, совместно с клубом кредиторов прорабатывает план реструктуризации долгов компании. Об этом сообщил председатель правления банка "Траст" Александр Соколов в интервью телеканалу РБК.

"Новый план реструктуризации пока еще не готов, переговоры находятся на стадии формирования новой финансовой модели, которая позволила бы обслуживать кредиты", - сказал Соколов.

Он напомнил, что модель повышения эффективности диалога с клубом кредиторов авиакомпании была предложена "Трастом" ранее, в данный момент банк по-прежнему ожидает реакции компании на это предложение.

Комментируя возможность продажи авиакомпании, глава банка сообщил, что при ее текущей финансовой ситуации перед продажей необходимо урегулировать вопросы с долгами. Кроме того, Соколов рассказал, что предложений о переуступке долга, "которые бы устроили" правление банка, также не поступало.

Банк "Траст" является крупнейшим кредитором по семилетнему кредиту Utair. В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на 7 и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен до 15,4 млрд рублей с 18,9 млрд. В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. Авиакомпания заявляла, что начнет погашение задолженности по 7-летнему кредиту в конце февраля.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров.