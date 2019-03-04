Эксперты: торговая война с Китаем обойдется американским экспортерам в $40 млрд в год

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Китайские пошлины наносят американским экспортерам значительно более серьезный ущерб, чем убытки, которые несут их китайские коллеги от американских пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Institute of International Finance (IIF).

Согласно отчету IIF, американские пошлины, введенные в 2018 году на товары китайского экспорта совокупной стоимостью примерно $250 млрд, привели к сокращению поставок этих товаров в США, однако ответные пошлины на 900 товаров американского экспорта оказали гораздо более серьезное влияние на объемы их поставок.

По расчетам IIF, ущерб от сокращения экспорта превысил за период с июля по ноябрь 2018 года $17 млрд. В годовом выражении это означает потерю экспорта стоимостью около $40 млрд, или почти треть от совокупного объема американского экспорта в Китай, стоимостью которого в 2017 году составила $130 млрд.

Официальная статистика уже зафиксировала резкое падение экспорта США в Китай. По официальным данным за ноябрь (последний месяц, за который доступны официальные данные), товарный экспорт США в Китай составил $8,7 млрд, что на $4,1 млрд меньше, чем за тот же месяц 2017 года.

Однако IIF ставил перед собой задачу определить точную стоимость потерянного экспорта, то есть оценить, каким он был бы, если бы не введенные пошлины.