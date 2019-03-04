Песков: Путин встретится с Набиуллиной и обсудит положение дел в банковской системе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. На повестке дня обсуждение положения дел в банковской системе РФ, и если собеседники посчитают нужным, то тема банка "Восточный" и фонда Baring Vostok также будет поднята, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент вернулся из Красноярска, он там провел почти два дня. Сегодня он работает в Кремле, у него такой обычный рутинный рабочий день, внутренние встречи, - сообщил он. - Из них открытой будет совещание с Набиуллиной". Представитель Кремля напомнил, что российский лидер регулярно встречается с руководством Центрального банка. "Она информирует его о состоянии банковской системы, макроэкономических показателей. Это будет очередная их встреча для сверки часов", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента очертил рамки предстоящей беседы, сказав, что Набиуллина рассказывает о том, "как чувствует себя банковский сектор, информирует вообще о работе регулятора". Что касается того, будет ли обсуждаться уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, то Песков затруднился ответить. "Я ничего не знаю, - сказал он. - Если Эльвира Сахипзадовна и Владимир Владимирович посчитают это необходимым, тема будет поднята. С другой стороны, в данном случае речь идет в целом о положении дел в банковской системе. Поэтому ожидаемо в первую очередь будут обсуждаться вопросы системного характера".

Дело Майкла Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - его партнер по фонду Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".