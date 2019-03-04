ВЭБ оценил стоимость активов "Евродона" в 10 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ, основной владелец компании "Евродон") озвучил предварительную стоимость активов ГК "Евродон" - крупнейшего производителя мяса индейки в Ростовской области, она составила около 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Евродона".

В "Евродоне" также сказали, что компания планирует оптимизировать персонал, а к июлю - завершить забой коммерческого стада.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд региона ввел процедуру наблюдения на четырех площадках предприятия. С 2016 года в "Евродоне" фиксируют вспышки птичьего гриппа, за это время вирус уничтожил около 1,6 млн голов индейки, что привело к крупным убыткам. В качестве антикризисных мер в компании рассматривали возможность забоя родительского стада индеек (порядка 34 тыс. голов). Также сообщалось о планируемой оптимизации персонала.

"Внешэкономбанк подвел предварительные итоги по оценке предприятий, входящих в ГК "Евродон". Предварительно рыночная стоимость актива может составлять не менее 10 млрд рублей. <…> ВЭБ рассматривает вариант, при котором предприятие может быть отдано в операционное управление за счет собственных средств инвестора", - сказал собеседник агентства, отметив, что благодаря этому ВЭБ не будет тратить свои средства на управление активами.

По его словам, если новый инвестор окажется удачным, то ВЭБ обсудит с ним возможность погасить часть долгов перед банком. Инвентаризация заканчивается в марте. До перехода к новому инвестору компания должна "закончить коммерческий убой всей птицы (около 960 тыс. голов), а затем провести полную санитарную очистку площадок".

"Рынок может более благоприятно отнестись к "чистому" активу (без птицы), чтобы построить техцепочку заново. Это остановит вспышки гриппа птиц", - сказали в пресс-службе, отметив, что выявленный в начале 2019 года штамм идентичен образцам 2016 года.

Что касается возможной оптимизации персонала, то она будет проходить поэтапно. Как сообщили в пресс-службе "Евродона", в Службу занятости сейчас подали расширенные списки сотрудников, в них - 2573 человека. Отмечается, что это предупредительная мера, решение о сокращении персонала еще не принято.

История вопроса

В августе 2018 года ГК "Евродон "допустил дефолт по платежу инвесткомпании ВЭБа (основному владельцу). 31 октября собрание участников группы прекратило полномочия гендиректора Вадима Ванеева, управление компаниями "Евродон", "Евродон-Юг" и "Урсдон" перешло юридическому лицу ООО "РК-проект". Ранее в этом году арбитражный суд региона ввел процедуру наблюдения в отношении производств ООО "Евродон", ООО "Евродон-Юг", ООО "Урсдон" и "Торговый дом Индолина" (все входят в ГК "Евродон").