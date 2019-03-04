Объем незавершенного строительства дорог в Дагестане составляет 11,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Более 100 объектов дорожного строительства на сумму более 11,5 млрд рублей остаются незавершенными в Дагестане. Об этом в понедельник сообщил на заседании коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов.

"Значительный объем незавершенного строительства, который на начало прошлого года по 120 объектам составил более 11,5 млрд рублей, требует скорейшей ликвидации", - сказал Гаджимурадов.

Он отметил, что речь идет о долгостроях, начатых еще в 2012-2013 годах.

В 2018 года, по данным Гаджимурадова, в Дагестане построено более 20 км дорог и четыре моста, отремонтировано почти 150 км дорог и шесть мостов.

"Общий объем освоенных финансовых средств по программным мероприятиям составил 5,7 млрд рублей, объем не освоенных в 2018 году средств составил 2,8 млрд рублей", - добавил он.