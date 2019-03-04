Власти Адыгеи объяснили высокую долю просроченных кредитов в регионе

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Высокий уровень просроченных кредитов жителей Адыгеи объясняется интенсивным развитием потребкредитования и займов с использованием кредитных карт, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики.

В Адыгее за последние четыре года наблюдается рост критической долговой нагрузки населения, по состоянию на 1 октября 2018 года доля долговой нагрузки составила 69%. Согласно банковской классификации, уровень долговой нагрузки не должен превышать 30-35%. Как правило, в пределах 35% находятся регионы из числа регионов-доноров, остальные регионы находятся в диапазоне 40-60%.

"На рост уровня долговой нагрузки повлияло интенсивное развитие потребкредитования и займов с использованием кредитных карт, что привело к увеличению доли просроченных кредитов. Согласно общероссийской статистике, заемщиками с уровнем долговой нагрузки выше 50% чаще всего являются клиенты микрокредитных компаний", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о кризисе 2014-2015 годов, когда наибольшей популярностью пользовались микрозаймы "до зарплаты". "И здесь одной из причин роста долговой нагрузки населения является недостаточно высокий уровень финансовой грамотности граждан. Ранее взятые банковские кредиты погрязшим в долгах гражданам приходится погашать за счет новых заимствований на более невыгодных для себя условиях. Это и явилось главной причиной высокого уровня закредитованности населения", - пояснили в ведомстве.

Для разрешения проблемной ситуации власти республики проводят мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, в текущем году в регионе планируется создать Центр финансовой грамотности. Для развития малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы до конца года также создадут центр "Мой бизнес", где на единой площадке разместятся микрофинансовые, региональные гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности, будут работать Центр оказания услуг и Центр поддержки экспорта.