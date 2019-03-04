Инвестиции в строительство нового аэропорта в Мирном могут составить почти 22 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство нового аэропортового комплекса "Мирный" оценивается в 21,8 млрд рублей, по 10,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета и средств алмазодобывающей компании "Алроса", говорится в сообщении компании. Еще 1 млрд рублей — из бюджета ФГУП "Госкорпорация по ОрВД РФ".

Ожидается, что финансировать работы, запланированные на 2020-2022 годы, начнут в IV квартале текущего года. Разработкой проекта занимается государственный институт "Ленаэропроект", который в прошлом году выиграл соответствующий конкурс.

"К настоящему времени проектная документация готова и изучается участниками инвестиционного проекта. Окончательная стоимость работ будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы России", — говорится в сообщении компании.

Вопрос софинансирования проекта со стороны государства согласован, проект был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

О проекте

За счет средств "Алросы" планируется возвести объекты аэропортовой инфраструктуры (8,1 млрд рублей), инженерные сети (1,4 млрд рублей) и подъездную автодорогу (0,6 млрд рублей). Средства федерального бюджета будут направлены на строительство объектов аэродромной инфраструктуры.

Новый аэропорт будет расположен в трех километрах к северо-востоку от действующего аэропорта. Комплекс будет включать искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2,86 км и шириной 44 метра. ВПП будет оборудована по требованиям II категории ИКАО, перроном на 18 мест стоянок воздушных судов разных классов. Проходная способность аэровокзала составит 300 пассажиров в час (150 пассажиров на прилет и 150 пассажиров на вылет).

По габаритам взлетно-посадочная полоса будет способна принять воздушные суда типов Ил-76 и Boeing 737-800. Закрывать существующий аэропорт на период сооружения нового не планируется.

Наблюдательный совет "Алросы" одобрил создание дочернего общества "Аэропорт Мирный" в конце февраля. 100% уставного капитала учреждаемой компании (в размере 1 млн рублей) будет принадлежать "Алросе".