На ремонт дорог в Дагестане направят 1,5 млрд рублей в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей запланировано в 2019 году на реконструкцию региональных дорог в Дагестане, а также внутригородских улиц Махачкалы. Об этом в понедельник заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов на расширенной коллегии министерства в Махачкале с участием главы республики Владимира Васильева.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" планировалось отремонтировать в общей сложности 126,3 км автодорог в пределах Махачкалинской агломерации. Отмечалось, что после проведения ремонта в 2018 году около 60% дорог в агломерации будут соответствовать нормативным требованиям. Общая протяженность дорог агломерации превышает 900 км, из которых более 820 км - муниципального значения. В 2017 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Махачкале было отремонтировано 68 улиц.

"Защищена заявка по федеральному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на период 2019-2024 годов с приведением в нормативное состояние 553 км дорог и общим объемом финансирования программы в размере 10,2 млрд рублей, из которых около 6 млрд - средства федерального бюджета. На 2019 год запланировано 1,54 млрд рублей с приведением в нормативное состояние 9,4 км региональных дорог и 72 внутригородских улиц города Махачкалы, протяженностью 57 км", - сказал министр.

При этом Гаджимурадов подчеркнул, что в текущем году будут введены в эксплуатацию 97 км автомобильных дорог и 16 мостов. Общая стоимость - около 8 млрд рублей. По его словам, в 2019 году также предстоит отремонтировать 215 км автомобильных дорог и 12 мостов общей длиной 494 метра. "На содержание региональной дорожной сети протяженностью более 7,5 тыс. км направляются 800 млн рублей", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что более 40 км автомобильных дорог федерального значения отремонтировали в Дагестане в прошлом году, половина из них была отремонтирована капитально.

Реализация федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", рассчитанной до 2025 года, началась в 2017 году. Она предусматривает увеличение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. Программа предполагает, что по итогам 2018 года в нормативное состояние должны быть приведены не менее 50% дорожной сети городских агломераций России (по протяженности), по итогам 2025-го - 85%.