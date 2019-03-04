МАГАТЭ намерено начать поставку низкообогащенного урана на склад в Казахстане в 2019 году

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено начать поставки низкообогащенного урана (НОУ) в Банк НОУ МАГАТЭ в Казахстане в 2019 году. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

По его словам, МАГАТЭ реализует в настоящее время два контракта на поставку НОУ. "Нашей целью по-прежнему является доставка НОУ в хранилище МАГАТЭ в этом году", - заявил Амано в докладе Совету управляющих МАГАТЭ.

В сентябре 2018 года представители России и МАГАТЭ подписали соглашение о транспортировке низкообогащенного урана и сопутствующего оборудования через российскую территорию в Банк НОУ МАГАТЭ в Казахстане и из него.

Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ был открыт в Казахстане в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Основная цель его создания - учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам - членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.