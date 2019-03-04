Временная администрация оспорила в суде сделки МБСП на сумму более 600 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), введенная в кредитном учреждении по приказу Банка России, оспорила сделки банка на сумму более 600 млн рублей, которые он выдал в качестве кредитов и выплатил в виде вознаграждения по агентским договорам, следует из материалов дела по иску о банкротстве МБСП, который рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В частности, временная администрация оспорила сделки по кредитным договорам банка с компанией "Интерлизингстрой". "Признать недействительной сделку - Соглашение о новации, заключенное между Банком МБСП и обществом с ограниченной ответственностью "Интерлизингстрой", - говорится в определении суда о принятии иска к рассмотрению.

В нем также отмечается, что временная администрация просит применить последствия недействительности сделки по двум кредитным договорам с компанией и одному соглашению на общую сумму 626,5 млн рублей. Заявление будет рассмотрено судом 12 марта.

Кроме того, временная администрация также подала второе заявление с требованием признать недействительной сделку МБСП и индивидуального предпринимателя, которому банк заплатил 38 млн рублей по агентскому договору. "Заявитель просит... применить последствия недействительности сделки в виде обязания индивидуального предпринимателя Дениса Романа Юрьевича вернуть Международному банку Санкт-Петербурга сумму полученного вознаграждения по агентскому договору от в размере 38 034 321,31 рубля", - говорится в определении суда.

Данное заявление также принято к производству, суд рассмотрит его 12 апреля.

Ситуация с МБСП

Как сообщалось ранее, в прошлом году ЦБ отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности и затем подал иск с требованием признать его банкротом. Компания члена совета директоров банка Татьяны Бажановой "Триумф", а также сам МБСП пытались подавать апелляционные жалобы на иск в вышестоящие инстанции, из-за чего рассмотрение дела о банкротстве банка в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области несколько раз откладывалось. Все жалобы были отклонены.

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе РФ. Общая сумма страховых выплат вкладчикам МБСП составит 16,5 млрд рублей, сообщил ранее ТАСС представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Окончательный объем и структура подлежащего выплате страхового возмещения будут установлены при составлении реестра обязательств банка перед вкладчиками. Главным акционером МБСП с долей 92,28% и президентом банка выступает бывший сенатор Сергей Бажанов.

МБСП также заявил ответные иски к Банку России, в частности кредитная организация намерена оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии, а также решение о введении в нем временной администрации. Иски, были объединены в одно производство и рассматриваются в Арбитражном суде Москвы.

Кроме того, 19 февраля ЦБ сообщил, что в деятельности МБСП обнаружены признаки вывода активов. По этому поводу ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет информацию для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.