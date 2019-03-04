Набиуллина: инфляция в РФ к середине года в квартальном выражении будет соответствовать 4%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инфляция в России к середине текущего года в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Сейчас этот показатель составляет около 5%, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%", - сказала она, отметив, что "из-за разовых факторов сейчас (инфляция) около 5%, но подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная".

Ранее глава ЦБ РФ сообщала, что инфляция в России в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, а затем начнет снижаться.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5-5,5% на конец 2019 года.

Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует регулятор.

Финансирование экономики

Набиуллина отметила, что банковская система России располагает средствами для финансирования экономики страны.

"У банковской системы есть и капиталы, и прибыль для того, чтобы финансировать экономику", - сказала Набиуллина.

Она также отметила, что ЦБ настраивает регулирование банковской системы, "чтобы оно было более стимулирующим и заинтересовывало банки больше кредитовать производственные предприятия, в том числе проектное финансирование".