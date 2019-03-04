Кабмин внес в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева от 28 февраля опубликовано на официальном сайте правительства.

Как отмечал на минувшей неделе Медведев, этот законопроект должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, первые выплаты по нему пенсионеры получат до 1 июля 2019 года.

Законопроектом в целях осуществления социальной доплаты к пенсии предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

По данным кабмина, увеличение выплат коснется около 4 миллионов пенсионеров. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату - 876 рублей.