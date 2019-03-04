Набиуллина заявила, что ЦБ наводит порядок на рынке микрокредитования

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк России наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям (МФО). Об этом заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы, кстати, наводим порядок (на рынке микрокредитования - прим. ТАСС). Если у нас 5 лет назад было 4,5 тыс. микрокредитных организаций, сейчас 2 тыс., мы увеличиваем требования к ним", - сказала она.

Также глава ЦБ отметила, что МФО "не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам". Поэтому ЦБ постепенно уменьшает предел задолженности, который может быть у человека. Если раньше можно было иметь 4 долга, то с января этого года - уже 2,5; в июле будет 2 и с 1 января следующего года - полтора, отметила глава регулятора.