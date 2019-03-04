Счетная палата нашла нарушения в работе Центральной базовой таможни на более 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверила деятельность Центральной базовой таможни (ЦБТ) за период с 2016 по 2018 год и выявила нарушения на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

Счетная палата, в том числе, обнаружила нарушения со стороны ЦБТ при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн рублей. "ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов таможенной службы. Стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 млн рублей за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов (игровых кресел)", - указано в сообщении ведомства.

Кроме того, нарушения были выявлены в сделках по аренде помещений для автотранспорта, заключенных ЦБТ. Как показала проверка ведомства, площадь, арендованная под одно машино-место, в полтора раза превышала установленный МЭР лимит в 22,3 кв. м. "Ежегодно ЦБТ излишне арендовала 2,3 тыс. кв. м. В результате перерасход бюджетных средств составил более 79 млн рублей", - указал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

В Счетной палате отдельно отметили контракт ЦБТ на строительный контроль и подготовку строительной документации с ООО "Киберинжиниринг". Сумма контракта составила 1,18 рублей, при этом компания ранее не была подрядчиком ЦБТ и прошла регистрацию юридического лица за 18 дней до объявления конкурса.

Проверка также выявила, что ЦБТ в течение девяти лет закупала имущество, в том числе компьютерную и другую офисную технику, у УКВ-радиостанции для обеспечения деятельности таможенных органов на случай возможной необходимости. В результате с 2008 года по 2016 на складах ЦБТ скопилось невостребованного имущества на 21,1 млн рублей, которое за время хранения устарело и утратило свои характеристики. ЦБТ приняла решение о его продаже, однако предпродажная оценка показала, что его стоимость значительно ниже закупочной. "Реализация федерального имущества по возможно заниженной оценочной стоимости может свидетельствовать о недополучении доходов федерального бюджета в указанном периоде", - отметил Штогрин.

Результаты проверки

Счетная палата рекомендовала ЦБТ принять меры по устранению нарушений, не допускать длительного неиспользования имущества, купленного за федеральный счет, и внести изменения в бюджетную отчетность за 2018 год. "Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в Центральную базовую таможню, информационное письмо - в ФТС России, обращение - в Генеральную прокуратуру, отчет - в палаты Федерального Собрания", - говорится в сообщеннитексте. Представители ЦБТ согласились с выводами Счетной палаты и заявили, что немедленно приступят к устранению нарушений.