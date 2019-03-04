Болгария может начать строительство АЭС "Белене" в 2020-2021 годах

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Строительство АЭС "Белене" в Болгарии может начаться в 2020-2021 годах, конкуренцию Росатому могут составить китайская CNNC, американская GE и французская Framatome. Об этом говорится в материалах пресс-службы правительства к официальному визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Болгарию.

"Предполагается, что строительство атомной станции может начаться в 2020-2021 годах", - отмечается в материалах.

Сообщается также, что потенциальные инвесторы должны быть готовы подключиться к реализации проекта на условиях болгарской стороны - без предоставления госгарантий и заключения долгосрочных договоров на выкуп электроэнергии.

Ранее министр энергетики страны Теменужка Петкова сообщила, что Болгария намерена до конца февраля начать процедуру по выбору стратегического инвестора для строительства атомной электростанции "Белене".

О реализации проекта

Болгария хочет построить АЭС "Белене" за €9 млрд в течение 8 лет. Перед стратегическими инвесторами было поставлено несколько обязательных условий, в частности в максимальном объеме использовать уже доставленное в Болгарию оборудование и продолжать работу в соответствии с ранее одобренным проектом. При этом максимальная стоимость строительства станции - €10 млрд, а сроки ее введения в эксплуатацию не должны превысить 10 лет.

Изначально планировалось, что АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт будет построена при участии России. Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). На площадку "Белене" доставлено оборудование для двух реакторов станции.

Проект был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. О прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым.

12 мая прошлого года Борисов заявил, что страна намерена возобновить проект строительства "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что в случае принятия решения о реализации проекта выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру, София не намерена предоставлять официальных гарантий по проекту и вкладывать в него дополнительные бюджетные средства, при этом юридически сохраняя среди акционеров право блокировать принимаемые решения.