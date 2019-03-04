Глава Ted Baker ушел в отставку после обвинений в "принудительных объятиях"

ТАСС, 4 марта. Основатель и глава британской компании розничной торговли Ted Baker Рэй Кельвин ушел в отставку после обвинений со стороны своих коллег и подчиненных в "принудительных объятиях". Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

"Кельвин отверг все обвинения в ненадлежащем поведении. Однако он согласился уйти с поста главного исполнительного директора Ted Baker", - приводится в сообщении заявление компании.

По данным агентства, еще в декабре 2018 года компания начала независимое расследование в отношении Кельвина в связи с ненадлежащим поведением. На такой шаг фирма пошла после того, как в сети началась информационная кампания, представляющая интересы более 200 сотрудников, с требованием прекратить "принудительные объятия" и искоренить в Ted Baker "культуру, которая не препятствует домогательствам".

Ted Baker была основана в шотландском Глазго в 1988 году. Компания специализируется на продаже одежды и модных аксессуаров класса люкс.