ЦБ будет информировать банки только о клиентах, совершивших высокорисковые операции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк России будет информировать банки о случаях отказа от проведения операции только по клиентам, совершившим высокорисковые операции, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

"До банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов", - приводится в сообщении регулятора слова заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина.

О соответствующих изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения сообщается в указании регулятора, опубликованном на сайте.

Указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Механизм информационного обмена, в рамках которого Банк России направляет кредитным организациям сведения об отказах, действует на постоянной основе с середины 2017 года. В настоящее время в базу данных включаются сведения обо всех отказах, осуществляемых банками в соответствии с антиотмывочным законодательством.