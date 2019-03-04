Главы МИД Румынии, Туркмении, Азербайджана и Грузии поддержали проект пути грузоперевозок

БУХАРЕСТ, 4 марта. /ТАСС/. Главы дипломатий четырех стран - Румынии, Туркмении, Азербайджана и Грузии - обсудили в понедельник в румынской столице проект создания международного пути грузовых перевозок между Черным и Каспийским морями. Об этом сообщил румынский МИД.

По итогам четырехсторонней встречи министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, заместитель председателя правительства Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подписали политическую декларацию, отражающую совместную решимость поддержать эту инициативу и реализовать проект в кратчайшие сроки.

"В ходе встречи министры обменялись оценками и мнениями о стадии реализации проекта и путях его превращения в успешную инициативу, призванную оказать реальное влияние на уровень жизни граждан и деловой среды в странах-участницах, - отмечается в сообщении МИД. - Исходя из политической поддержки, отраженной в совместной декларации, соответствующие национальные министерства и агентства четырех стран создадут рабочую группу на уровне экспертов для выявления и решения всех технических проблем".

"Проект международного пути грузовых перевозок между Черным и Каспийским морями был выдвинут Туркменистаном и Румынией, - подчеркнул после церемонии подписания документа Теодор Мелешкану. - Эта инициатива регионального сотрудничества направлена на создание интермодального транспортного пути - морского и речного, дорожного и железнодорожного между Центральной и Северной Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией в перспективе присоединения к региону Азиатско-Тихоокеанского региона".

"Маршрут основывается на географической близости Румынии, Грузии, Азербайджана и Туркменистана, возможностях портов Констанца в Румынии, Поти в Грузии, Баку в Азербайджане и Туркменбаши в Туркмении, на прямой связи между портом Констанца и рекой Дунаем и затем - внутренними реками и каналами на европейском континенте, открывая доступ к Центральной и Северной Европе", - отметил глава румынского МИД.

"Контекст запуска этого проекта обусловлен, с одной стороны, впечатляющим развитием всего региона в области взаимного соединения путей грузоперевозок и модернизации портовых возможностей, - добавил министр, - а, с другой стороны, - особым акцентом, который ЕС ставит на взаимном соединении, что подтверждается принятием в октябре 2018 года Стратегии ЕС по связи между Европой и Азией".