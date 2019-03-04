"Ъ": гендиректор Московского речного пароходства Константин Анисимов покинул свой пост

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Московского речного пароходства (МРП, входит в корпорацию AEON Романа Троценко) Константин Анисимов покинул свой пост. Его должность с 4 марта должен занять нынешний гендиректор Южного речного порта (также входит в АEON) Бахтиёр Касимов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Анисимов подтвердил "Коммерсанту" свой уход. По его словам, решение было принято из-за "нового судостроения'. С 2011 по 2015 год пароходство построило новый флот нефтеналивных танкеров, рассказал Анисимов, но в итоге оказалось, что они убыточны. Причиной этому стали в первую очередь скидки, предоставленные ОАО "РЖД" на перевозку нефти и нефтепродуктов, отмечает он.

Константин Анисимов возглавлял компанию 17 лет.

ОАО "Московское речное пароходство" предлагает услуги по перевозке грузов, поставке нерудных строительных материалов собственного производства и перевозке пассажиров на туристических теплоходах на внутренних водных путях европейской части России.

На балансе пароходства имеется свыше 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота, а также перегрузочная и добывающая техника. С 2012 года в состав пароходства вошло подразделение, занимающееся перевозкой нефти и нефтепродуктов "МРП-танкер".

Годовой оборот компании составляет 2,8 млн тонн грузов и 30 тыс. пассажиров.