Суд в Волгограде отказал "Победе" в отмене штрафа из-за незарегистрированного пассажира

ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Волгоградской области отказал авиакомпании "Победа" в удовлетворении жалобы на штраф лоукостеру в размере 30 тыс. рублей. Компания была оштрафована за отказ в регистрации на рейс пассажира, перепутавшего в электронном билете графы написания своих имени и фамилии, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

"По итогам проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Не согласившись с вынесенным решением, ООО "Авиакомпания "Победа" обжаловало его в арбитражном суде, который в удовлетворении жалобы отказал", - говорится в сообщении.

Данную информацию ТАСС подтвердили в арбитражном суде Волгоградской области.

При регистрации на рейс компании "Победа" Волгоград - Санкт-Петербург пассажир предъявил паспорт и электронный билет. При этом данные паспорта в электронном билете полностью совпадали, также совпадали имя и фамилия мужчины. Однако он перепутал графы - там, где должна была быть указана фамилия, пассажир написал свое имя, и наоборот.

"Агентом по регистрации пассажиров потребителю было отказано в регистрации на данный рейс. В ходе проверки установлено, что билет в рамках заключенного договора воздушной перевозки аннулирован не был, акт аннулирования билета не составлялся",- сказано в сообщении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В арбитражном суде ТАСС уточнили, что решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию - Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд.