ФТС в феврале увеличила перечисления в бюджет России на 10,7%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ обеспечила в феврале 2019 года поступления в бюджет РФ 439,61 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ФТС России. Рост показателя составил 10,7% по сравнению с перечисленной суммой в федеральный бюджет в феврале 2018 года (397,06 млрд рублей).

За январь - февраль 2019 года сумма доходов бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, составила 860,59 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем годом ранее (746,36 млрд рублей).

Как ранее сообщал глава ФТС Владимир Булавин, плановое задание для ФТС в 2019 году установлено на уровне 5,952 трлн рублей, но оно может быть скорректировано. Глава таможенной службы пояснял, что по результатам работы за прошедшие три года вся сумма, которую таможня перечислила в бюджет, делится приблизительно пополам - это платежи по экспорту, которые обеспечивают энергоносители, и платежи по импорту.

За 2018 году ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 063,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).