Volvo с 2020 года ограничит скорость на выпускаемых машинах до 180 км/ч

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года ограничит до 180 км/ч максимальную скорость на всех своих моделях. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе компании.

"С 2020 года мы ограничим максимальную скорость всех наших автомобилей до 180 км/ч. Мы также активно изучаем, как сочетание интеллектуального управления скоростью и технологии геозон может автоматически заставить автомобили придерживаться ограничения скорости у школ и больниц", - отмечено в сообщении.

"Нет никаких причин, по которым автомобиль должен ехать быстрее 180 км/ч, по крайней мере, не на Volvo. С 2020 года мы введем ограничение скорости для спасения жизней. Но также потому, что это должно стать сигналом к дискуссии о том, что мы можем сделать с новыми технологиями, чтобы автомобили были еще безопаснее", - пояснил глава концерна Хокан Самуэльссон в интервью Шведскому радио.

Ограничения на скорость будут касаться автомобилей, предназначенных для частных лиц. Исключения будут возможны, например, для полиции. Эта мера - часть стратегии Vision 2020, согласно которой на машинах компании при ДТП будут невозможны смертельный исход или получения серьезной травмы.

"Скорость в 180 км/ч сама по себе не спасет жизнь (хотя, если мы сможем спасти одну жизнь, это стоит того). Но мы делаем это потому, что заставляем людей думать. О влиянии, которое может оказать превышение скорости, о нашей неспособности постоянно регулировать скорость в зависимости от дорожной ситуации", - поясняется в пресс-релизе компании.