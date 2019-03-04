Россия может начать поставки говядины в Китай в 2020 году

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Получение разрешения на поставку говядины может стать следующим этапом развития торговли России и Китая в области пищевой и сельхозпродукции. Как сказал в понедельник в интервью ТАСС торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин, первые партии российского мяса могут поступить на китайский рынок уже в следующем году.

"Из того, что мы называем новым направлением сотрудничества <...> должно стать разрешение на осуществление поставок в Китай говядины", - сказал Инюшин.

По его словам, "растущие потребности населения Китая, меняющиеся предпочтения - традиционно основой мясного потребления в КНР выступала свинина, - возникновение интереса к другим видам мяса - все это говорит о том, что вкусы людей меняются".

"Хорошим шагом могло бы стать открытие рынка говядины", - продолжил Инюшин. "Однако это трудоемкий процесс, который требует времени. Если делать прогноз, то теоретически он может быть запущен в следующем году", - указал он.

В ноябре прошлого года между Россией и Китаем был заключен протокол о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. В соответствии с документами экспортные возможности на китайском направлении пока появились у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.